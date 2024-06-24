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В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма - РИА Новости, 24.06.2024
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17:21 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955117509.html
В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма
В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма - РИА Новости, 24.06.2024
В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма
Санкции Евросоюза против международного детского центра "Артек" на южном берегу Крыма являются высшей степенью цинизма, заявил заместитель председателя комитета РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:21
2024-06-24T17:21
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Санкции Евросоюза против международного детского центра "Артек" на южном берегу Крыма являются высшей степенью цинизма, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. "Санкции ЕС против мирного объекта, где отдыхают дети, - это высшей степени цинизм. "Артек" как принимал детей из дружественных стран, так и будет принимать", - сказал он РИА Новости. По словам Шонуса, введенные санкции бесполезны и больше похожи на политический пиар. Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240624/mid-1955111095.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, артек
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Артек
В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма

Депутат Шонус назвал санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Санкции Евросоюза против международного детского центра "Артек" на южном берегу Крыма являются высшей степенью цинизма, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
«
"Санкции ЕС против мирного объекта, где отдыхают дети, - это высшей степени цинизм. "Артек" как принимал детей из дружественных стран, так и будет принимать", - сказал он РИА Новости.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщил МИД
Вчера, 16:49
По словам Шонуса, введенные санкции бесполезны и больше похожи на политический пиар.
Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Новый пакет санкций ограничит экспорт ЕС в Россию на пять миллиардов евро
Вчера, 14:19
 
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