В Крыму назвали санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма
Депутат Шонус назвал санкции ЕС против "Артека" высшей степенью цинизма
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Санкции Евросоюза против международного детского центра "Артек" на южном берегу Крыма являются высшей степенью цинизма, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
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"Санкции ЕС против мирного объекта, где отдыхают дети, - это высшей степени цинизм. "Артек" как принимал детей из дружественных стран, так и будет принимать", - сказал он РИА Новости.
По словам Шонуса, введенные санкции бесполезны и больше похожи на политический пиар.
Евросоюз в понедельник внес международный детский центр "Артeк" в 14-й пакет антироссийских санкций. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.