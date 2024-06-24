https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955092531.html

В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС против России

В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 24.06.2024

В Совфеде прокомментировали новые санкции ЕС против России

Очередной пакет санкций Еврокомиссии демонстрирует полную беспомощность еврочиновников, которая не приведет ни к какому результату, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:54

2024-06-24T15:54

2024-06-24T15:54

специальная военная операция на украине

россия

александр шендерюк-жидков

евросоюз

уральские авиалинии

волга-днепр

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Очередной пакет санкций Еврокомиссии демонстрирует полную беспомощность еврочиновников, которая не приведет ни к какому результату, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Совет ЕС в понедельник официально утвердил запрет с 25 июня доступа на территории Евросоюза к ряду СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Кроме того, под новые санкции попали транспортные компании РФ – "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", а также "Совкомфлот". "Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России "сокрушительный" удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей", - сказал сенатор. По мнению политика, новый пакет антироссийских санкций - очередная демонстрация, которая не приведет ни к какому результату. При этом российские компании, добавил сенатор, в кратчайшие сроки найдут возможность свести эти санкции на нет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html

https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр шендерюк-жидков, евросоюз, уральские авиалинии, волга-днепр , санкции в отношении россии, экономика, реакция на санкции