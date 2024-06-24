https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955082096.html
Россия проанализирует новый пакет антироссийских санкций
Россия проанализирует новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 24.06.2024
Россия проанализирует новый пакет антироссийских санкций
Россия тщательно проанализирует 14-й пакет антироссийских санкций и примет ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:29
2024-06-24T15:29
2024-06-24T15:31
экономика
россия
александр грушко
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия тщательно проанализирует 14-й пакет антироссийских санкций и примет ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Все эти новые объявленные меры будут тщательно проанализированы. Ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, приняты", - сказал Грушко журналистам. "ЕС идет по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями для состояния собственной экономики, благополучия граждан и безопасности", - добавил он. Отвечая на вопрос журналистов, справится ли российская экономика с новым пакетом санкций, Грушко отметил, что экономика РФ не только справится, она уже справилась. "Если мы посмотрим на темпы экономического развития стран ЕС, то на сегодняшний день это примерно 0,1%, то есть близкая к статистической погрешности. Темп российской экономики - 3,6%", - указал он. Грушко подчеркнул, что смысл санкций заключался в том, чтобы удушить российскую экономику и подорвать единство общества. "ЕС добился противоположного результата", - заключил он. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html
https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html
https://ria.ru/20240522/torgovlya-1947509385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр грушко, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Александр Грушко, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия проанализирует новый пакет антироссийских санкций
Грушко: Россия проанализирует 14-й пакет санкций ЕС и примет ответные меры
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия тщательно проанализирует 14-й пакет антироссийских санкций и примет ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Все эти новые объявленные меры будут тщательно проанализированы. Ответные меры, которые мы сочтем необходимыми, приняты", - сказал Грушко журналистам.
"ЕС
идет по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями для состояния собственной экономики, благополучия граждан и безопасности", - добавил он.
Отвечая на вопрос журналистов, справится ли российская экономика с новым пакетом санкций, Грушко отметил, что экономика РФ не только справится, она уже справилась.
"Если мы посмотрим на темпы экономического развития стран ЕС, то на сегодняшний день это примерно 0,1%, то есть близкая к статистической погрешности. Темп российской экономики - 3,6%", - указал он.
Грушко подчеркнул, что смысл санкций заключался в том, чтобы удушить российскую экономику и подорвать единство общества.
"ЕС добился противоположного результата", - заключил он.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.