https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955075593.html

ЕС ввел санкции против гражданина Израиля и Латвии

ЕС ввел санкции против гражданина Израиля и Латвии - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС ввел санкции против гражданина Израиля и Латвии

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских мер ввёл санкции против гражданина Израиля и Латвии Марка Блатта якобы за поставку комплектующих для ВПК РФ,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:04

2024-06-24T15:04

2024-06-24T15:04

израиль

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских мер ввёл санкции против гражданина Израиля и Латвии Марка Блатта якобы за поставку комплектующих для ВПК РФ, следует из распространенного в понедельник документа. Марк Блатт числится в санкционном списке как исполнительный директор компании Texel F.C.G. Technology Limited. В мотивационной части санкций указывается, что компания Блатта якобы поставляет российским предприятиям "ЮНИТЕК" и "ЛИНКОС" ряд комплектующих "с целью их внедрения в российское военное оборудование". Помимо этого, по заявлению ЕС, компания якобы служит посредником для передачи российским компаниям европейских товаров. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. Всего под европейскими ограничениями находятся более двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, ухудшая жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240623/sanktsii-1954925545.html

https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, евросоюз, санкции в отношении россии