https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955074667.html
Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек"
Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек" - РИА Новости, 24.06.2024
Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек"
Попадание детского лагеря "Артек" в санкционный список ЕС можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка, заявила глава Лиги безопасного интернета РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
2024-06-24T15:01
екатерина мизулина
евросоюз
артек
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Попадание детского лагеря "Артек" в санкционный список ЕС можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "А "Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955071576.html
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екатерина мизулина, евросоюз, артек, лига безопасного интернета, в мире
Екатерина Мизулина, Евросоюз, Артек, Лига безопасного интернета, В мире
Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек"
Мизулина сочла санкции против "Артека" нарушением Конвенции о правах ребенка