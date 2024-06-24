https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955074667.html

Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек"

Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек" - РИА Новости, 24.06.2024

Мизулина прокомментировала санкции против детского лагеря "Артек"

Попадание детского лагеря "Артек" в санкционный список ЕС можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка, заявила глава Лиги безопасного интернета РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

2024-06-24T15:01

екатерина мизулина

евросоюз

артек

лига безопасного интернета

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111998/52/1119985226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b56522f1d3ec791deff73ea426e64b76.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Попадание детского лагеря "Артек" в санкционный список ЕС можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "А "Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. По заявлению ЕС, учреждение якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955071576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатерина мизулина, евросоюз, артек, лига безопасного интернета, в мире