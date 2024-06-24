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ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024
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14:54 24.06.2024 (обновлено: 14:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955071576.html
ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России
ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России
Совет ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:54
2024-06-24T14:55
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали введенные против РФ ограничительные меры, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Материнские компании ЕС будут обязаны предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участие в какой-либо деятельности, результатом которой станет исход, который санкции пытаются предотвратить", - сказано в документе.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России

Совет ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали введенные против РФ ограничительные меры, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Материнские компании ЕС будут обязаны предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участие в какой-либо деятельности, результатом которой станет исход, который санкции пытаются предотвратить", - сказано в документе.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
ЕС ввел антироссийские санкции против банков и провайдеров криптоактивов
Вчера, 14:28
 
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