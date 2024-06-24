https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955071576.html

ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России

ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС обязал компании следить, чтобы "дочки" не нарушали санкции против России

Совет ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:55

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Совет ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций обязал европейские компании следить за тем, чтобы их дочерние компании в третьих странах не нарушали введенные против РФ ограничительные меры, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. "Материнские компании ЕС будут обязаны предпринимать все усилия для обеспечения того, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участие в какой-либо деятельности, результатом которой станет исход, который санкции пытаются предотвратить", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955064502.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире