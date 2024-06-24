https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955065607.html

Эксперт объяснил ослабление санкций ЕС против российских алмазов

Эксперт объяснил ослабление санкций ЕС против российских алмазов - РИА Новости, 24.06.2024

Эксперт объяснил ослабление санкций ЕС против российских алмазов

Ослабление санкций Евросоюза против российских алмазов, включающее в себя перенос введения обязательной сертификации, связано с невозможностью быстро, дешево и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:31

2024-06-24T14:31

2024-06-24T14:31

россия

бельгия

антверпен

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ослабление санкций Евросоюза против российских алмазов, включающее в себя перенос введения обязательной сертификации, связано с невозможностью быстро, дешево и объективно определить страну их происхождения, заявил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Евросоюз в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января. А ранее в понедельник ЕС уточнил, что отложил на полгода (до 1 марта будущего года) введение системы обязательной сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения. "Перенос сроков введения сертификации алмазов очевидно связан с отсутствием возможности точного определения страны их происхождения. В общем-то не удивительно: мне лично не известен ни один научный метод, позволяющий быстро, объективно и дешево дать точную информацию, в каком именно государстве добыт тот или иной алмаз", - прокомментировал Хазанов. С 1 марта западные страны также начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.

https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

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россия, бельгия, антверпен, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире