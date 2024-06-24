https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955062950.html

Новый пакет санкций ограничит экспорт ЕС в Россию на пять миллиардов евро

Новый пакет санкций ограничит экспорт ЕС в Россию на пять миллиардов евро - РИА Новости, 24.06.2024

Новый пакет санкций ограничит экспорт ЕС в Россию на пять миллиардов евро

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил в соцсети X, что новый 14-й пакет санкций против РФ ограничит экспорт Евросоюза в Россию... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:19

2024-06-24T14:19

2024-06-24T14:22

россия

москва

валдис домбровскис

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил в соцсети X, что новый 14-й пакет санкций против РФ ограничит экспорт Евросоюза в Россию дополнительно на 5 миллиардов евро. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Приветствую 14-й пакет санкций, который наложит новые торговые ограничения на 5 миллиардов евро экспорта ЕС (в Россию - ред.) промышленных товаров, передовых технологий и химикатов, включая марганцевую руду", - написал Домбровскис. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика