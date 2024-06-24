https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955052612.html

Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний

Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний - РИА Новости, 24.06.2024

Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний

Транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", а также "Совкомфлот" подпали под новые санкции... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:47

2024-06-24T13:47

2024-06-24T13:47

экономика

россия

уральские авиалинии

волга-днепр

новапорт

евросоюз

санкции в отношении россии

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", а также "Совкомфлот" подпали под новые санкции со стороны Евросоюза, следует из опубликованного ранее в понедельник документа. В документе поясняется, что компании попали в "чёрный список" в связи с тем, что "оказывают материальную поддержку" или "получают выгоду" от правительства РФ, либо якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20240624/artek-1955051290.html

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экономика, россия, уральские авиалинии, волга-днепр , новапорт, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия