https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955052612.html
Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний
Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний - РИА Новости, 24.06.2024
Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний
Транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", а также "Совкомфлот" подпали под новые санкции... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:47
2024-06-24T13:47
2024-06-24T13:47
экономика
россия
уральские авиалинии
волга-днепр
новапорт
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", а также "Совкомфлот" подпали под новые санкции со стороны Евросоюза, следует из опубликованного ранее в понедельник документа. В документе поясняется, что компании попали в "чёрный список" в связи с тем, что "оказывают материальную поддержку" или "получают выгоду" от правительства РФ, либо якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
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экономика, россия, уральские авиалинии, волга-днепр , новапорт, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Экономика, Россия, Уральские авиалинии, Волга-Днепр , Новапорт, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
Евросоюз ввел санкции против четырех российских компаний
"Уральские авиалинии" и "Совкомфлот" попали под новые санкции ЕС