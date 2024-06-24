https://ria.ru/20240624/sanktsii-1954984236.html

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Страны ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник утвердили новый 14-й по счету пакет санкций против России, говорится в распространенном заявлении Совета... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:12

2024-06-24T10:12

2024-06-24T10:27

россия

евросоюз

владимир путин

совет евросоюза

санкции в отношении россии

москва

люксембург (округ)

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Страны ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник утвердили новый 14-й по счету пакет санкций против России, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза", - указывается в документе.Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года по сегодняшний день было введено 13 пакетов санкцией ЕС. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240624/aktivy-1954979321.html

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россия, евросоюз, владимир путин, совет евросоюза, санкции в отношении россии, москва, люксембург (округ)