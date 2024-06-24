https://ria.ru/20240624/samozanyatye-1955141880.html
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого - РИА Новости, 24.06.2024
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого
Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:34
2024-06-24T18:34
2024-06-24T18:34
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять месяцев этого года составил семь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В УФНС Приморья уточнили, что перспектива открыть свое дело, уплачивая налог на профессиональный доход, все больше привлекает жителей края. Использовать этот режим могут и индивидуальные предприниматели, если они работают без наемных сотрудников. Самозанятость привлекает жителей края упрощенной процедурой регистрации в приложении "Мой налог" и возможностью выбрать разнообразные сферы деятельности. Например, индустрия красоты, сдача квартир в аренду, ремонт и строительство, а также многое другое. Разобраться во всех вопросах можно в краевом центре "Мой бизнес". Так, по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" самозанятый может получить правовые и бухгалтерские консультации, на которых эксперты помогут составить договор и разобраться в аспектах ведения бухучета.
https://ria.ru/20240624/podderzhka-1955108913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край, самозанятые
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять месяцев этого года составил семь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В УФНС Приморья уточнили, что перспектива открыть свое дело, уплачивая налог на профессиональный доход, все больше привлекает жителей края. Использовать этот режим могут и индивидуальные предприниматели, если они работают без наемных сотрудников.
Самозанятость привлекает жителей края упрощенной процедурой регистрации в приложении "Мой налог" и возможностью выбрать разнообразные сферы деятельности. Например, индустрия красоты, сдача квартир в аренду, ремонт и строительство, а также многое другое.
Разобраться во всех вопросах можно в краевом центре "Мой бизнес". Так, по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" самозанятый может получить правовые и бухгалтерские консультации, на которых эксперты помогут составить договор и разобраться в аспектах ведения бухучета.