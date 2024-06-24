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Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого - РИА Новости, 24.06.2024
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18:34 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/samozanyatye-1955141880.html
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого - РИА Новости, 24.06.2024
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого
Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:34
2024-06-24T18:34
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять месяцев этого года составил семь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. В УФНС Приморья уточнили, что перспектива открыть свое дело, уплачивая налог на профессиональный доход, все больше привлекает жителей края. Использовать этот режим могут и индивидуальные предприниматели, если они работают без наемных сотрудников. Самозанятость привлекает жителей края упрощенной процедурой регистрации в приложении "Мой налог" и возможностью выбрать разнообразные сферы деятельности. Например, индустрия красоты, сдача квартир в аренду, ремонт и строительство, а также многое другое. Разобраться во всех вопросах можно в краевом центре "Мой бизнес". Так, по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" самозанятый может получить правовые и бухгалтерские консультации, на которых эксперты помогут составить договор и разобраться в аспектах ведения бухучета.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край, самозанятые

Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого

© iStock.com / FG TradeБизнесмен во время работы за ноутбуком
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / FG Trade
Бизнесмен во время работы за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек стали самозанятыми в Приморском крае, они получили доход в общей сложности за четыре года в 33 миллиарда рублей, а его прирост за пять месяцев этого года составил семь миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
В УФНС Приморья уточнили, что перспектива открыть свое дело, уплачивая налог на профессиональный доход, все больше привлекает жителей края. Использовать этот режим могут и индивидуальные предприниматели, если они работают без наемных сотрудников.
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Вчера, 16:44
Самозанятость привлекает жителей края упрощенной процедурой регистрации в приложении "Мой налог" и возможностью выбрать разнообразные сферы деятельности. Например, индустрия красоты, сдача квартир в аренду, ремонт и строительство, а также многое другое.
Разобраться во всех вопросах можно в краевом центре "Мой бизнес". Так, по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" самозанятый может получить правовые и бухгалтерские консультации, на которых эксперты помогут составить договор и разобраться в аспектах ведения бухучета.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПриморский крайсамозанятые
 
 
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