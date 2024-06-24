https://ria.ru/20240624/rubl-1955145483.html

Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели

Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели - РИА Новости, 24.06.2024

Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели

Курс рубля к юаню в понедельник уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:47

2024-06-24T18:47

2024-06-24T18:48

экономика

сша

россия

дмитрий бабин

московская биржа

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в понедельник уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск падает на 26 копеек, до 11,78 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 109,1 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,37 рубля (-0,3%). Рубль продолжает попытки ростаКурс рубля в понедельник продолжает попытки расти после широких колебаний прошлой недели, которые завершились его ослаблением. "Рубль в последние дни демонстрирует сильные разнонаправленные движения в паре с юанем. Это отражает потерю необходимой для стабильности валютного курса рыночной ликвидности, пострадавшей из-за санкций США против Мосбиржи и НКЦ. К тому же на их фоне сохраняется неопределенность с дальнейшей биржевой торговлей и банковскими операциями с юанями, в том числе трансграничными", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" Впрочем, внутридневная волатильность в понедельник выглядит невысокой и это хороший сигнал: эмоциональная составляющая угасает, ей на смену приходит новый порядок формирования курсов, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 17.24 мск росла на 0,6%, до 84,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,4 пункта. ПрогнозыКурс рубля продолжает получать поддержку от обязательной продажи валютной выручки экспортерами (пусть даже со смягченными параметрами), также помогают жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ, отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Кроме того, в ближайшее время поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период июня. В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс юаня в коридоре 11,5-12,2 рубля, курс доллара – в диапазоне 85-90 рублей", - добавляет он. В конце торговой недели фактор налоговых платежей потеряет актуальность, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это может привести к ослаблению рубля вместе с пятничным решением правительства РФ уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 80% до 60%. Правда, с учетом сохраняющихся проблем с платежами за импорт вряд ли рубль будет быстро дешеветь, хотя его курс по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров", - полагает он.

https://ria.ru/20240624/kurs-1954982581.html

https://ria.ru/20240621/kurs-1954498360.html

https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954557628.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, дмитрий бабин, московская биржа, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)