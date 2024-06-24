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Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели - РИА Новости, 24.06.2024
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18:47 24.06.2024 (обновлено: 18:48 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/rubl-1955145483.html
Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели
Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели - РИА Новости, 24.06.2024
Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели
Курс рубля к юаню в понедельник уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:47
2024-06-24T18:48
экономика
сша
россия
дмитрий бабин
московская биржа
бкс мир инвестиций
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в понедельник уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск падает на 26 копеек, до 11,78 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 109,1 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,37 рубля (-0,3%). Рубль продолжает попытки ростаКурс рубля в понедельник продолжает попытки расти после широких колебаний прошлой недели, которые завершились его ослаблением. "Рубль в последние дни демонстрирует сильные разнонаправленные движения в паре с юанем. Это отражает потерю необходимой для стабильности валютного курса рыночной ликвидности, пострадавшей из-за санкций США против Мосбиржи и НКЦ. К тому же на их фоне сохраняется неопределенность с дальнейшей биржевой торговлей и банковскими операциями с юанями, в том числе трансграничными", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" Впрочем, внутридневная волатильность в понедельник выглядит невысокой и это хороший сигнал: эмоциональная составляющая угасает, ей на смену приходит новый порядок формирования курсов, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость нефти к 17.24 мск росла на 0,6%, до 84,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,4 пункта. ПрогнозыКурс рубля продолжает получать поддержку от обязательной продажи валютной выручки экспортерами (пусть даже со смягченными параметрами), также помогают жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ, отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Кроме того, в ближайшее время поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период июня. В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс юаня в коридоре 11,5-12,2 рубля, курс доллара – в диапазоне 85-90 рублей", - добавляет он. В конце торговой недели фактор налоговых платежей потеряет актуальность, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это может привести к ослаблению рубля вместе с пятничным решением правительства РФ уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 80% до 60%. Правда, с учетом сохраняющихся проблем с платежами за импорт вряд ли рубль будет быстро дешеветь, хотя его курс по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров", - полагает он.
https://ria.ru/20240624/kurs-1954982581.html
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экономика, сша, россия, дмитрий бабин, московская биржа, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, США, Россия, Дмитрий Бабин, Московская биржа, БКС Мир инвестиций, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс рубля к юаню вернулся к уверенному росту в начале недели

Курс рубля к юаню уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню в понедельник уверено растет после коррекции вниз в конце прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск падает на 26 копеек, до 11,78 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 109,1 миллиарда рублей.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Курс юаня в начале торгов упал на 20 копеек
дополняется ...
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,37 рубля (-0,3%).

Рубль продолжает попытки роста

Курс рубля в понедельник продолжает попытки расти после широких колебаний прошлой недели, которые завершились его ослаблением.
"Рубль в последние дни демонстрирует сильные разнонаправленные движения в паре с юанем. Это отражает потерю необходимой для стабильности валютного курса рыночной ликвидности, пострадавшей из-за санкций США против Мосбиржи и НКЦ. К тому же на их фоне сохраняется неопределенность с дальнейшей биржевой торговлей и банковскими операциями с юанями, в том числе трансграничными", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"
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21 июня, 13:19
Впрочем, внутридневная волатильность в понедельник выглядит невысокой и это хороший сигнал: эмоциональная составляющая угасает, ей на смену приходит новый порядок формирования курсов, рассуждает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость нефти к 17.24 мск росла на 0,6%, до 84,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 105,4 пункта.

Прогнозы

Курс рубля продолжает получать поддержку от обязательной продажи валютной выручки экспортерами (пусть даже со смягченными параметрами), также помогают жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ, отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая".
"Кроме того, в ближайшее время поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период июня. В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс юаня в коридоре 11,5-12,2 рубля, курс доллара – в диапазоне 85-90 рублей", - добавляет он.
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Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль
22 июня, 02:17
В конце торговой недели фактор налоговых платежей потеряет актуальность, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это может привести к ослаблению рубля вместе с пятничным решением правительства РФ уменьшить размер обязательной продажи валютной выручки с 80% до 60%. Правда, с учетом сохраняющихся проблем с платежами за импорт вряд ли рубль будет быстро дешеветь, хотя его курс по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров", - полагает он.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
21 июня, 16:20
 
ЭкономикаСШАРоссияДмитрий БабинМосковская биржаБКС Мир инвестицийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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