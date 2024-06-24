https://ria.ru/20240624/rossiya-1955067050.html

Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией

Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией - РИА Новости, 24.06.2024

Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией

Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:36

2024-06-24T14:36

2024-06-24T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek. "Россия выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО, но у нас все еще есть время, чтобы достигнуть компромисса", - пишут бывшие чиновники. Авторы статьи считают, что в интересах самого Запада помочь Украине договориться с Россией о мире, а не "продолжать поддерживать максималистские требования" Владимира Зеленского. "Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?" - отмечают авторы публикации. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной, останется таковой по меньшей мере месяц и не станет легче. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, в мире