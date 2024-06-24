Рейтинг@Mail.ru
Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/rossiya-1955067050.html
Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией
Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией
Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:36
2024-06-24T14:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590372670_0:144:2962:1810_1920x0_80_0_0_6b4c670e0494c667658509a1f68fab18.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek. "Россия выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО, но у нас все еще есть время, чтобы достигнуть компромисса", - пишут бывшие чиновники. Авторы статьи считают, что в интересах самого Запада помочь Украине договориться с Россией о мире, а не "продолжать поддерживать максималистские требования" Владимира Зеленского. "Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?" - отмечают авторы публикации. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной, останется таковой по меньшей мере месяц и не станет легче. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590372670_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_327d9dd65a893ac3784429b1319712c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире
Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией

Американские экс-чиновники: Россия побеждает, с ней пора говорить о перемирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek.
"Россия выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО, но у нас все еще есть время, чтобы достигнуть компромисса", - пишут бывшие чиновники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
21 июня, 08:00
Авторы статьи считают, что в интересах самого Запада помочь Украине договориться с Россией о мире, а не "продолжать поддерживать максималистские требования" Владимира Зеленского. "Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?" - отмечают авторы публикации.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной, останется таковой по меньшей мере месяц и не станет легче.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала