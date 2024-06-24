Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией
Американские экс-чиновники: Россия побеждает, с ней пора говорить о перемирии
Государственный флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии, считают экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek.
"Россия выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО, но у нас все еще есть время, чтобы достигнуть компромисса", - пишут бывшие чиновники.
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Авторы статьи считают, что в интересах самого Запада помочь Украине договориться с Россией о мире, а не "продолжать поддерживать максималистские требования" Владимира Зеленского. "Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?" - отмечают авторы публикации.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Philadelphia Inquirer признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной, останется таковой по меньшей мере месяц и не станет легче.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
* Внесен в список террористов и экстремистов