https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html

"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике

"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике - РИА Новости, 24.06.2024

"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:09

2024-06-24T01:09

2024-06-24T01:50

вьетнам

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты сотрудничества в ядерной энергетике. "Мы предложили все возможные варианты сотрудничества... в моем разговоре с премьер-министром Вьетнама", - рассказал Лихачев. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html

вьетнам

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вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"