https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике - РИА Новости, 24.06.2024
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:09
2024-06-24T01:09
2024-06-24T01:50
вьетнам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты сотрудничества в ядерной энергетике. "Мы предложили все возможные варианты сотрудничества... в моем разговоре с премьер-министром Вьетнама", - рассказал Лихачев. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954146185.html
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вьетнам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
Лихачев: "Росатом" предложил Вьетнаму все формы кооперации в ядерной энергетике