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"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике - РИА Новости, 24.06.2024
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01:09 24.06.2024 (обновлено: 01:50 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике - РИА Новости, 24.06.2024
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:09
2024-06-24T01:50
вьетнам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты сотрудничества в ядерной энергетике. "Мы предложили все возможные варианты сотрудничества... в моем разговоре с премьер-министром Вьетнама", - рассказал Лихачев. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
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вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Вьетнам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике

Лихачев: "Росатом" предложил Вьетнаму все формы кооперации в ядерной энергетике

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил РИА Новости, что на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем предложил республике все возможные варианты сотрудничества в ядерной энергетике.
«
"Мы предложили все возможные варианты сотрудничества... в моем разговоре с премьер-министром Вьетнама", - рассказал Лихачев.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам приступили к реализации проекта Центра ядерной медицины
20 июня, 08:33
Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
 
ВьетнамАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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