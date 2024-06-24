https://ria.ru/20240624/rets-1955047286.html

Прием заявок на всероссийскую премию "Экспортер года" продлится еще неделю

Прием заявок на всероссийскую премию "Экспортер года" продлится еще неделю - РИА Новости, 24.06.2024

Прием заявок на всероссийскую премию "Экспортер года" продлится еще неделю

Семь дней осталось до окончания приема заявок на всероссийскую премию "Экспортер года - 2024", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:28

2024-06-24T13:28

2024-06-24T13:28

экономика

россия

москва

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Семь дней осталось до окончания приема заявок на всероссийскую премию "Экспортер года - 2024", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Престижная награда в области экспорта вручается российским компаниям, достигшим выдающихся результатов в развитии несырьевого экспорта и укреплении позиций России на мировом рынке", - говорится в сообщении.Премия "Экспортер года" в этом году будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8). Номинации охватывают различные сферы экспортной деятельности: машиностроение, промышленность, АПК и другие. Участие в конкурсе "Экспортер года" бесплатное.Цель премии - не только выявить лидеров экспорта, но и отметить их вклад в развитие российской экономики, предоставив заслуженное признание на высшем уровне. Получение звания "Экспортер года" станет подтверждением высокого качества продукции компании и ее надежности на международной арене.Награждение победителей пройдет в октябре в Москве в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". Это уникальный шанс для отечественных компаний наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне. Победа во всероссийской премии "Экспортер года" дает компаниям целый ряд преимуществ: повышение узнаваемости бренда и укрепление деловой репутации, привлечение внимания потенциальных партнеров и инвесторов, возможность использовать победу в премии в маркетинговых целях.РЭЦ напомнил, что премия "Экспортер года" является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и проводится при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ и министерства сельского хозяйства РФ.РЭЦ приглашает российские компании принять участие в конкурсе и побороться за звание лучшего экспортера года. Заявки принимаются до 30 июня 2024 года на сайте премии.

https://ria.ru/20240621/delegatsiya-1954611235.html

https://ria.ru/20240621/sertifikat-1954578460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, москва, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц)