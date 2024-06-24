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Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку - РИА Новости, 24.06.2024
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13:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/razvozhaev-1955046545.html
Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку
Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку - РИА Новости, 24.06.2024
Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку
Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку, произведут выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:25
2024-06-24T13:25
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку, произведут выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Пострадавшим у нас будут организованы выплаты", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/deti-1954907140.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку

Развожаев: пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку, произведут выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Пострадавшим у нас будут организованы выплаты", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе
Вчера, 20:02
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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