https://ria.ru/20240624/razvozhaev-1955046545.html

Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку

Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку - РИА Новости, 24.06.2024

Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку

Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку, произведут выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:25

2024-06-24T13:25

2024-06-24T13:25

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Всем пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь окажут поддержку, произведут выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Пострадавшим у нас будут организованы выплаты", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/deti-1954907140.html

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия