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В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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13:13 24.06.2024 (обновлено: 13:26 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/razvozhaev-1955042817.html
В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ
В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ
В Севастополе при атаке ВСУ 23 июня пострадали жилые дома и автомобили, создана комиссия по оценке ущерба, пострадавшим организуют выплаты, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:13
2024-06-24T13:26
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Севастополе при атаке ВСУ 23 июня пострадали жилые дома и автомобили, создана комиссия по оценке ущерба, пострадавшим организуют выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Пострадало имущество: пять автомобилей, дома", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. По его словам, в городе уже создана комиссия по оценке ущерба имуществу граждан. ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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севастополь
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"Люди бежали, кричали". ВСУ обстреляли пляж в Севастополе
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По поручению президента России Владимира Путина в Севастополь прибыли сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, и психологи. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, республика крым, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Севастополе создали комиссию по оценке ущерба после атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе создали комиссию по оценке ущерба от атаки ВСУ

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Севастополе при атаке ВСУ 23 июня пострадали жилые дома и автомобили, создана комиссия по оценке ущерба, пострадавшим организуют выплаты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Пострадало имущество: пять автомобилей, дома", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
По его словам, в городе уже создана комиссия по оценке ущерба имуществу граждан.
ВСУ 23 июня в 12.15 мск нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Посла США вызвали в МИД России из-за атаки на Севастополь
12:30
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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