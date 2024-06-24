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В России поддержали проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне
В России поддержали проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне - РИА Новости, 24.06.2024
В России поддержали проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне
Правительство РФ поддерживает законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:03
2024-06-24T18:03
2024-06-24T18:04
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе. Законопроект был внесен в Госдуму в мае группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. "Представлять по требованию руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, принявшего решение о допуске должностного лица, гражданина РФ к государственной тайне ... сведения о соблюдении этим должностным лицом, гражданином РФ условий выезда за границу, в том числе документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ", - следует из текста законопроекта. По словам Выборного, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. "Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте", - разъяснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас - одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.
https://ria.ru/20240620/zagranpasport-1954132401.html
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общество, россия, анатолий выборный, госдума рф
Общество, Россия, Анатолий Выборный, Госдума РФ
В России поддержали проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне
В РФ поддержали проект о загранпаспортах сотрудников с доступом к гостайне
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.
Законопроект был внесен в Госдуму
в мае группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного
и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.
"Представлять по требованию руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, принявшего решение о допуске должностного лица, гражданина РФ к государственной тайне ... сведения о соблюдении этим должностным лицом, гражданином РФ условий выезда за границу, в том числе документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ", - следует из текста законопроекта.
По словам Выборного, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны.
"Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте", - разъяснил Выборный.
Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас - одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.