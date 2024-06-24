https://ria.ru/20240624/proizvodstvo-1954568847.html

Новгородские кондитеры расширяют производство за счет поддержки КМСП

Новгородские кондитеры расширяют производство за счет поддержки КМСП - РИА Новости, 24.06.2024

Новгородские кондитеры расширяют производство за счет поддержки КМСП

Производитель кондитерских изделий из Великого Новгорода при поддержке "МСП Лизинг" (дочерняя компания Корпорации МСП) смог приобрести новое оборудование в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:00

2024-06-24T10:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий из Великого Новгорода при поддержке "МСП Лизинг" (дочерняя компания Корпорации МСП) смог приобрести новое оборудование в лизинг на сумму 11,6 миллиона рублей и планирует увеличить выпуск продукции и номенклатуру изделий, сообщает пресс-служба КМСП."Программа льготного лизинга – один из приоритетных продуктов Корпорации, который позволяет предпринимателям расширять производственные мощности. С помощью лизинга бизнес сможет внедрить современное оборудование, расширить линейку изделий, повысить объемы выпуска продукции на льготных условиях", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он отметил, что заявку на получение такой господдержки предприниматели могут подать дистанционно, из любого региона страны при помощи цифровой платформы МСП.РФ.Как сообщил руководитель кондитерской фабрики Дмитрий Петров, благодаря льготной господдержке компания сможет удовлетворить растущий спрос на отечественном рынке и выйти на рынки стран ближнего зарубежья. Льготное лизинговое финансирование (с удорожанием от 1,9% в год для оборудования российского производства и от 2,6% в год для оборудования иностранного производства) предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240619/predprinimateli-1954018760.html

https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, великий новгород