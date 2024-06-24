https://ria.ru/20240624/proizvoditelnost-1955050284.html
Производительность труда можно повысить не только за счет роста зарплат
Производительность труда можно повысить не только за счет роста зарплат - РИА Новости, 24.06.2024
Производительность труда можно повысить не только за счет роста зарплат
Сегодня в условиях острого дефицита кадров для российского бизнеса как никогда актуальны вопросы повышения производительности труда, достичь которого можно не... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:50
2024-06-24T13:50
2024-06-24T13:53
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня в условиях острого дефицита кадров для российского бизнеса как никогда актуальны вопросы повышения производительности труда, достичь которого можно не только путем увеличения зарплат, а за счет перераспределения, переобучения сотрудников, заявила РИА Новости доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории операционной эффективности Катарина Андреева. "Сегодня в России как никогда актуальны вопросы повышения производительности и эффективности труда", - сказала она в кулуарах заседания комитета по управлению человеческими ресурсами Ассоциации менеджеров. По ее словам, дело в том, что из-за демографической ямы в стране наблюдается сегодня острый дефицит кадров. "Сейчас на рынке он составляет 2,3 миллиона человек, а к 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов. Вот почему на первый план выходят вопросы эффективности и производительности", - подчеркнула собеседница агентства. Она отметила, что достичь этого можно не только за счет увеличения зарплат. "Этот путь логичен, но он все-таки не самый главный", - добавила Андреева. "Главное - внимательно посмотреть на всех сотрудников вокруг. Ведь в каждом процессе есть внутренние неэффективности. Значит, надо подумать, кого из персонала стоит переобучить, какие специальности перераспределить. Обучение и развитие должно стать сегодня основным для российского бизнеса", - заключила Андреева.
https://ria.ru/20240621/kabmin-1954590787.html
https://ria.ru/20240621/sotspredprinimatelstvo-1928735262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сегодня в условиях острого дефицита кадров для российского бизнеса как никогда актуальны вопросы повышения производительности труда, достичь которого можно не только путем увеличения зарплат, а за счет перераспределения, переобучения сотрудников, заявила РИА Новости доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории операционной эффективности Катарина Андреева.
"Сегодня в России
как никогда актуальны вопросы повышения производительности и эффективности труда", - сказала она в кулуарах заседания комитета по управлению человеческими ресурсами Ассоциации менеджеров.
По ее словам, дело в том, что из-за демографической ямы в стране наблюдается сегодня острый дефицит кадров. "Сейчас на рынке он составляет 2,3 миллиона человек, а к 2030 году эта цифра увеличится до 4 миллионов. Вот почему на первый план выходят вопросы эффективности и производительности", - подчеркнула собеседница агентства.
Она отметила, что достичь этого можно не только за счет увеличения зарплат. "Этот путь логичен, но он все-таки не самый главный", - добавила Андреева.
"Главное - внимательно посмотреть на всех сотрудников вокруг. Ведь в каждом процессе есть внутренние неэффективности. Значит, надо подумать, кого из персонала стоит переобучить, какие специальности перераспределить. Обучение и развитие должно стать сегодня основным для российского бизнеса", - заключила Андреева.