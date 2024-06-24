https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html

Театральная премия "Золотая маска"

Театральная премия "Золотая маска" - РИА Новости, 24.06.2024

Театральная премия "Золотая маска"

"Золотая маска" – российская национальная театральная премия и фестиваль. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:07

2024-06-24T02:07

2024-06-24T02:07

справки

россия

театральный фестиваль "золотая маска"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/23/1517392328_0:132:3036:1840_1920x0_80_0_0_c24097017c7c5c0f2b02a6b786b5757e.jpg

"Золотая маска" – российская национальная театральная премия и фестиваль.История театрального фестиваля "Золотая Маска" берет свое начало в 1993 году, когда Союзом театральных деятелей РФ (СТД РФ) по инициативе председателя СТД РФ Михаила Ульянова, его заместителя Владимира Урина и драматурга Виталия Павлова была учреждена Российская национальная театральная премия "Золотая Маска", которая присуждается за творческие достижения в области театрального искусства.Премия вручается на торжественной церемонии в рамках итогового фестиваля-конкурса.Основными целями премии и фестиваля являются сохранение и развитие традиций российского театра; выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства; выявление, признание и поощрение талантливых театральных авторов и исполнителей; определение тенденций современного театрального процесса и укрепление единого культурного пространства страны, создание условий для регулярного творческого обмена.Первое вручение "Золотой Маски" прошло в 1995 году – были номинированы лишь спектакли театров Москвы. В 1996 году премия получила статус национальной и вручалась по итогам всероссийского фестиваля.В 1995 году премии вручались в семи номинациях и ограничивались преимущественно драматическим театром – была вручена только одна премия в области музыкального театра. В 1996 году число номинаций возросло до 16, при этом они представляли разные виды театрального искусства – драму, оперу, балет, театр кукол. С течением времени возникали новые номинации.С момента основания до 2017 года пост президента премии и фестиваля "Золотой Маски" занимал актер театра и кино, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин (1945-2017). С 2017 по 2023 год президентом фестиваля и премии "Золотая Маска" являлся актер театра и кино, народный артист РФ Игорь Костолевский.В 1996-2005 годах дирекцию "Золотой Маски" возглавлял Эдуард Бояков. С 2005 года – Мария Ревякина.Победителями в конкурсных номинациях в разные годы становились режиссеры Петр Фоменко, Лев Додин, Юрий Бутусов, актеры Наталья Тенякова, Олег Табаков, Константин Райкин, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, дирижер Валерий Гергиев, артисты балета Николай Цискаридзе, Диана Вишнева и другие известные культурные деятели.В 2023 году Союз театральных деятелей утвердил новое "Положение о Российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая Маска", согласно которому полномочия президента "Золотой Маски" принимает на себя председатель СТД РФ. Кроме того, была добавлена должность вице-президента премии, который исполняет "организационно-оперативные функции по обеспечению процедуры соискания и присуждения премии, подготовке и проведению фестиваля и вручения премии". 26 декабря 2023 года Владимир Машков, выбранный председателем СТД РФ 4 декабря, стал президентом премии и фестиваля "Золотая Маска", а вице-президентом стал секретарь СТД РФ Кирилл Крок. Согласно действующему "Положению о российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая Маска", для определения лауреатов премии учреждены шесть самостоятельных конкурсов (спектакли драматического театра, спектакли театров оперы, спектакли оперетты/мюзикла, спектакли балета, спектакли театров кукол, "Эксперимент" – поиск новых выразительных средств современного театра), которые включают восемь основных и 29 частных номинаций. Внутри каждой из основных номинаций выделены частные для постановщиков (режиссеров, художников, дирижеров, постановщиков спектакля и т.д.) и исполнителей (мужские и женские роли, роль второго плана).Вручаются также специальные премии "Золотая Маска" – "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "За поддержку театрального искусства России".Их количество устанавливается решением секретариата СТД РФ в каждом конкретном конкурсном цикле премии. Кроме того, предусматривается вручение специальных премий "Премия жюри" в количестве не более пяти. Лауреаты премии определяются жюри самостоятельно.Право выдвижения спектаклей на премию принадлежит творческим комиссиям СТД РФ, региональным отделениям СТД РФ, театрам России, а также министерству культуры РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим функции в области культуры, жюри и оргкомитетам всероссийских, межрегиональных и региональных театральных фестивалей. Для выдвижения спектакля на соискание премии к заявке необходимо приложить решение правления регионального отделения СТД РФ и рекомендательное письмо органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего функции в области культуры, о поддержке выдвижения творческой работы на соискание премии. Для определения номинантов премии "Золотая Маска" создаются два экспертных совета (по драматическому театру / театру кукол и по музыкальному театру), состав которых формируется вице-президентом премии и фестиваля и утверждается секретариатом СТД РФ. В их состав входят профессиональные театральные критики (театроведы, музыковеды, искусствоведы) и практики театрального искусства, в том числе специалисты центрального аппарата СТД РФ и его региональных отделений, занимающиеся всеми видами и жанрами театрального искусства, заявленными в конкурсах премии. Экспертов каждого экспертного совета должно быть не менее десяти человек.Определение каждым экспертным советом номинантов премии происходит в два этапа: предварительный отбор спектаклей на основании просмотра их видеозаписи и просмотр спектаклей, прошедших предварительный отбор, непосредственно в театре.Экспертный совет должен отобрать для любой номинации премии не более пяти и не менее двух соискателей. Экспертный совет имеет право принять решение об отсутствии номинантов премии в любой номинации. Список номинантов премии может быть дополнен не более чем девятью спектаклями – лауреатами общероссийских и межрегиональных театральных фестивалей, проходящих в федеральных округах России. Списки номинантов, определенные экспертным советом, должны быть утверждены секретариатом СТД РФ. Для определения лауреатов премии проводится итоговый фестиваль-конкурс премии. Премии присуждаются двумя жюри (по драматическому театру / театру кукол и по музыкальному театру), состав которых формируется вице-президентом премии и фестиваля по согласованию с президентом премии и утверждается секретариатом СТД РФ. В жюри должны входить критики и практики театра, занимающиеся всеми видами и жанрами театрального искусства, заявленными в конкурсах премии. Количество членов каждого жюри не должно превышать 15 человек. Решения о присуждении премий принимаются по окончании фестиваля на заседании жюри тайным голосованием.Специальные премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "За поддержку театрального искусства России" присуждаются СТД РФ. Лауреаты специальных премий "Премия жюри" определяются открытым голосованием на заседаниях жюри. На церемонии вручения премии каждый номинант конкурсов получает памятный диплом, лауреат премии – удостоверение и памятный знак "Золотая Маска" – маску в золотой рамке, выполненную по эскизу сценографа Олега Шейнциса. Председателями жюри сезона 2022/23 годов были утверждены режиссеры Сергей Женовач (драматический театр и театр кукол) и Вячеслав Стародубцев (музыкальный театр). 27 апреля 2024 года в Бетховенском зале Большого театра прошла торжественная церемония вручения специальных премий "Золотая маска" – "За выдающийся вклад в развитие искусства". Фестиваль-конкурс "Золотая Маска" в 2024 году проводился в инновационном формате. С 11 февраля по 15 мая жюри в двух составах – "Драматический театр и театр кукол" и "Музыкальный театр" – отсмотрело номинированные на премию спектакли в 21 российском городе.Изначально на конкурс было заявлено 1166 спектаклей, 115 спектаклей вошли в лонг-лист и были отмечены дипломами фестиваля.На "Золотую Маску" претендуют 40 театров в самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол) и 184 театральных деятеля в частных номинациях (режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы).Лауреаты ХХХ российской национальной театральной премии и фестиваля-конкурса "Золотая Маска" будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет 24 июня 2024 года на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, театральный фестиваль "золотая маска"