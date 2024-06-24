https://ria.ru/20240624/predprinimateli-1955143505.html

Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту

Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту - РИА Новости, 24.06.2024

Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту

Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:41

2024-06-24T18:41

2024-06-24T18:41

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. "Год еще не закончился, а сумма уже приличная. Причем 73% ее получателей – это представители приоритетных отраслей экономики", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего господдержку получили 219 объектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является одним из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240624/samozanyatye-1955141880.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край