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Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту - РИА Новости, 24.06.2024
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
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забайкальский край
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. "Год еще не закончился, а сумма уже приличная. Причем 73% ее получателей – это представители приоритетных отраслей экономики", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего господдержку получили 219 объектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является одним из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240624/samozanyatye-1955141880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Год еще не закончился, а сумма уже приличная. Причем 73% ее получателей – это представители приоритетных отраслей экономики", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что всего господдержку получили 219 объектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является одним из национальных проектов в России
на период с 2019 по 2024 годы.