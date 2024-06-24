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Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту - РИА Новости, 24.06.2024
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Твой бизнес
 
18:41 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/predprinimateli-1955143505.html
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту - РИА Новости, 24.06.2024
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:41
2024-06-24T18:41
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поддержка бизнеса
забайкальский край
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. "Год еще не закончился, а сумма уже приличная. Причем 73% ее получателей – это представители приоритетных отраслей экономики", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего господдержку получили 219 объектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является одним из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
https://ria.ru/20240624/samozanyatye-1955141880.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край

Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту

© Фото : министерства экономического развития ЗабайкальяБолее 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : министерства экономического развития Забайкалья
Более 1 млрд рублей получили предприниматели Забайкалья по нацпроекту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей получили предприниматели Забайкальского края с начала этого года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Год еще не закончился, а сумма уже приличная. Причем 73% ее получателей – это представители приоритетных отраслей экономики", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Бизнесмен во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Более 100 тысяч жителей Приморского края получили статус самозанятого
Вчера, 18:34
Она отметила, что всего господдержку получили 219 объектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятые.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является одним из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
 
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