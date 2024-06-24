https://ria.ru/20240624/pravoslavnye-1954617763.html
Православные христиане отмечают День Святого Духа
Православные христиане отмечают День Святого Духа - РИА Новости, 24.06.2024
Православные христиане отмечают День Святого Духа
Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:00
2024-06-24T00:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа.Троица, или Пятидесятница — христианский праздник, относящийся к числу "двунадесятых" (12-ти главных) церковных торжеств. Отмечается он всегда в 50-й день после Пасхи — в память о сошествии Святого Духа на апостолов.В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме, после чего они обрели "дар языков" — стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.Христианские богословы отмечают, что сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.Понятие Троицы — центральное в христианском богословии: Бог един по существу и троичен в лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная".Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа
У православных наступил День Святого Духа
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа.
Троица, или Пятидесятница — христианский праздник, относящийся к числу "двунадесятых" (12-ти главных) церковных торжеств. Отмечается он всегда в 50-й день после Пасхи — в память о сошествии Святого Духа на апостолов.
В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме
, после чего они обрели "дар языков" — стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.
Христианские богословы отмечают, что сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.
Понятие Троицы — центральное в христианском богословии: Бог един по существу и троичен в лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная".
Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.