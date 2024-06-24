Рейтинг@Mail.ru
Православные христиане отмечают День Святого Духа - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:00 24.06.2024 (обновлено: 06:11 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pravoslavnye-1954617763.html
Православные христиане отмечают День Святого Духа
Православные христиане отмечают День Святого Духа - РИА Новости, 24.06.2024
Православные христиане отмечают День Святого Духа
Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:00
2024-06-24T06:11
религия
иерусалим
иисус христос
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a004489789c20c1ad2a3ed034d4382e0.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа.Троица, или Пятидесятница — христианский праздник, относящийся к числу "двунадесятых" (12-ти главных) церковных торжеств. Отмечается он всегда в 50-й день после Пасхи — в память о сошествии Святого Духа на апостолов.В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме, после чего они обрели "дар языков" — стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.Христианские богословы отмечают, что сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.Понятие Троицы — центральное в христианском богословии: Бог един по существу и троичен в лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная".Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5428f067450b9804a38590c23f2dff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, иисус христос, русская православная церковь, религия
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа

У православных наступил День Святого Духа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНа торжественной литургии в храме
На торжественной литургии в храме - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник в честь третьей ипостаси Святой Троицы — Святого Духа.
Троица, или Пятидесятница — христианский праздник, относящийся к числу "двунадесятых" (12-ти главных) церковных торжеств. Отмечается он всегда в 50-й день после Пасхи — в память о сошествии Святого Духа на апостолов.
В Евангелии это событие описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, собравшихся на тот момент в Сионской горнице в Иерусалиме, после чего они обрели "дар языков" — стали говорить на разных, не известных им ранее языках, и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.
Христианские богословы отмечают, что сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех лиц Триединого Бога о мире: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог-Дух Святой освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры.
Понятие Троицы — центральное в христианском богословии: Бог един по существу и троичен в лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, "Троица единосущная и нераздельная".
Праздник Святого Духа был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом-Отцом и Сыном Божиим. На Духов день во всех православных храмах традиционно служится праздничная Божественная литургия.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Троица: история праздника, традиции и запреты
21 июня, 13:13
 
РелигияИерусалимИисус ХристосРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала