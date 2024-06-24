https://ria.ru/20240624/pozhary-1954971557.html

В России потушили 29 природных пожаров за сутки

В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.06.2024

В России потушили 29 природных пожаров за сутки

За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:44

2024-06-24T09:44

2024-06-24T12:36

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 июня 2024 года в десяти регионах России лесопожарными силами ликвидированы 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 737 гектаров", — говорится в публикации. При этом продолжали действовать 190 пожаров на площади 259 506 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 106 пожаров на 247 тысячах гектаров.

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии