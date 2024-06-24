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В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.06.2024
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09:44 24.06.2024 (обновлено: 12:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhary-1954971557.html
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.06.2024
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:44
2024-06-24T12:36
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 июня 2024 года в десяти регионах России лесопожарными силами ликвидированы 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 737 гектаров", — говорится в публикации. При этом продолжали действовать 190 пожаров на площади 259 506 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 106 пожаров на 247 тысячах гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 29 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили природные пожары на площади 10 737 га

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 июня 2024 года в десяти регионах России лесопожарными силами ликвидированы 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 737 гектаров", — говорится в публикации.
При этом продолжали действовать 190 пожаров на площади 259 506 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 106 пожаров на 247 тысячах гектаров.
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