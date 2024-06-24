https://ria.ru/20240624/pozhary-1954971557.html
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 24.06.2024
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:44
2024-06-24T09:44
2024-06-24T12:36
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 29 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 июня 2024 года в десяти регионах России лесопожарными силами ликвидированы 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 737 гектаров", — говорится в публикации. При этом продолжали действовать 190 пожаров на площади 259 506 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 106 пожаров на 247 тысячах гектаров.
https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили природные пожары на площади 10 737 га