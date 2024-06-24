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Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании - РИА Новости, 24.06.2024
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21:41 24.06.2024 (обновлено: 21:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955179277.html
Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании
Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании - РИА Новости, 24.06.2024
Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании
Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:41
2024-06-24T21:46
происшествия
крупный пожар во фрязино
фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них - неисправность в электрооборудовании, в том числе короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория, которую направят на место происшествия.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
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происшествия, крупный пожар во фрязино, видео, фрязино
Происшествия, Крупный пожар во Фрязино, Фрязино
Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T21:41
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Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании

Пожар в подмосковном Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них - неисправность в электрооборудовании, в том числе короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория, которую направят на место происшествия.
 
ПроисшествияКрупный пожар во ФрязиноФрязино
 
 
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