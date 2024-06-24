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Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании

Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании - РИА Новости, 24.06.2024

Пожар во Фрязино могла вызвать неисправность в электрооборудовании

Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:41

2024-06-24T21:41

2024-06-24T21:46

происшествия

крупный пожар во фрязино

фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в восьмиэтажном административно-складском здании в подмосковном Фрязино мог произойти из-за неисправности в электрооборудовании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них - неисправность в электрооборудовании, в том числе короткое замыкание", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что точную причину возгорания позволит установить специальная пожарно-техническая лаборатория, которую направят на место происшествия.

фрязино

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T21:41 true PT0M26S

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