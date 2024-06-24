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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности - РИА Новости, 24.06.2024
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21:24 24.06.2024
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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности - РИА Новости, 24.06.2024
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:24
2024-06-24T21:24
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московский авиационный центр
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Пожар произошел в подмосковном Фрязино в здании на территории НИИ "Платан". По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что на настоящий момент при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ. Пожар локализован. "Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром во Фрязино. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам", - говорится в сообщении.
фрязино
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
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происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), андрей воробьев, московский авиационный центр, крупный пожар во фрязино, видео
Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Московский авиационный центр, Крупный пожар во Фрязино
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
2024-06-24T21:24
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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности

Загоревшееся здание в подмосковном Фрязино находится в частной собственности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Пожар произошел в подмосковном Фрязино в здании на территории НИИ "Платан". По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что на настоящий момент при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ. Пожар локализован.
"Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром во Фрязино. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияФрязиноМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМосковский авиационный центрКрупный пожар во Фрязино
 
 
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