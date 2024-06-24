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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности - РИА Новости, 24.06.2024
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:24
2024-06-24T21:24
2024-06-24T21:24
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московский авиационный центр
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Здание во Фрязино, в котором в понедельник произошел пожар, находится в частной собственности, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. Пожар произошел в подмосковном Фрязино в здании на территории НИИ "Платан". По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. На момент пожара в здании находились девять человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что на настоящий момент при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ. Пожар локализован. "Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром во Фрязино. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам", - говорится в сообщении.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T21:24
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РИА Новости
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Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Московский авиационный центр, Крупный пожар во Фрязино
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в частной собственности
Загоревшееся здание в подмосковном Фрязино находится в частной собственности