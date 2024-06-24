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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - РИА Новости, 24.06.2024

Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2024

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2024-06-24T21:02

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фрязино

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

крупный пожар во фрязино

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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели - например, упаковка или что-то связанное с легким производством", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T21:02 true PT0M26S

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