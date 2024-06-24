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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - РИА Новости, 24.06.2024
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:02
2024-06-24T21:02
2024-06-24T21:03
фрязино
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
крупный пожар во фрязино
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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели - например, упаковка или что-то связанное с легким производством", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T21:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фрязино, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, крупный пожар во фрязино, видео
Фрязино, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Крупный пожар во Фрязино
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2024-06-24T21:02
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PT0M26S
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Воробьев: здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве