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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - РИА Новости, 24.06.2024
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21:02 24.06.2024 (обновлено: 21:03 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955174043.html
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - РИА Новости, 24.06.2024
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:02
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фрязино
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
крупный пожар во фрязино
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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели - например, упаковка или что-то связанное с легким производством", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.
фрязино
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
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фрязино, московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, крупный пожар во фрязино, видео
Фрязино, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Андрей Воробьев, Крупный пожар во Фрязино
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2024-06-24T21:02
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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

Воробьев: здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели - например, упаковка или что-то связанное с легким производством", - сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.
 
ФрязиноМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевКрупный пожар во Фрязино
 
 
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