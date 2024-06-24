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Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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19:15 24.06.2024 (обновлено: 22:31 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955156132.html
Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино
Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино
Огонь охватил семь этажей административного здания во Фрязино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:15
2024-06-24T22:31
фрязино
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ка-32
россия
московская область (подмосковье)
крупный пожар во фрязино
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Огонь охватил семь этажей административного здания во Фрязино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Огнем охвачены со второго по восьмой этаж", — сказал собеседник агентства.Информация о возгорании поступила ранее в понедельник. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибли два человека, еще один — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца, его подключили к ИВЛ.Как указали в экстренных службах, судьба шести человек остается неизвестной, тогда как на момент пожара внутри находились девять человек.Сейчас возгорание удалось ликвидировать. По последним данным, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров.На объекте работают более 130 человек и 50 единиц техники. Также туда направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Щелковская городская прокуратура начала проверку. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались разным арендаторам.
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фрязино
россия
московская область (подмосковье)
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-24T19:15
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2024-06-24T19:15
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Тушение пожара в подмосковном Фрязино
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фрязино, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ка-32, россия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино, андрей воробьев
Фрязино, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ка-32, Россия, Московская область (Подмосковье), Крупный пожар во Фрязино, Андрей Воробьев
Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино

Огонь охватил 7 этажей административного здания во Фрязино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Огонь охватил семь этажей административного здания во Фрязино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Огнем охвачены со второго по восьмой этаж", — сказал собеседник агентства.
Информация о возгорании поступила ранее в понедельник. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибли два человека, еще один — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца, его подключили к ИВЛ.
Как указали в экстренных службах, судьба шести человек остается неизвестной, тогда как на момент пожара внутри находились девять человек.
Сейчас возгорание удалось ликвидировать. По последним данным, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров.
На объекте работают более 130 человек и 50 единиц техники. Также туда направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино

Изначально сообщалось, что речь идет о научно-исследовательском институте "Платан", но в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" уточнили, что сооружение не имеет отношения к НИИ и оборонной промышленности, "в конце 90-х годов оно перешло в частную собственность".

Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Щелковская городская прокуратура начала проверку. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались разным арендаторам.
Пожар во Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Пожар в здании во Фрязино начался на шестом этаже, заявил арендатор
Вчера, 18:10
 
ФрязиноПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ка-32РоссияМосковская область (Подмосковье)Крупный пожар во ФрязиноАндрей Воробьев
 
 
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