https://ria.ru/20240624/pozhar-1955156132.html

Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино

Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Пламя охватило семь этажей здания во Фрязино

Огонь охватил семь этажей административного здания во Фрязино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:15

2024-06-24T19:15

2024-06-24T22:31

фрязино

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ка-32

россия

московская область (подмосковье)

крупный пожар во фрязино

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Огонь охватил семь этажей административного здания во Фрязино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Огнем охвачены со второго по восьмой этаж", — сказал собеседник агентства.Информация о возгорании поступила ранее в понедельник. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, погибли два человека, еще один — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца, его подключили к ИВЛ.Как указали в экстренных службах, судьба шести человек остается неизвестной, тогда как на момент пожара внутри находились девять человек.Сейчас возгорание удалось ликвидировать. По последним данным, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров.На объекте работают более 130 человек и 50 единиц техники. Также туда направили два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Щелковская городская прокуратура начала проверку. Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались разным арендаторам.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133671.html

фрязино

россия

московская область (подмосковье)

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фрязино, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ка-32, россия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино, андрей воробьев