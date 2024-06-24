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В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции
В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции - РИА Новости, 24.06.2024
В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании в подмосковном Фрязино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:45
2024-06-24T18:56
фрязино
крупный пожар во фрязино
происшествия
московский авиационный центр
ка-32
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обрушение конструкций продолжается в горящем здании в подмосковном Фрязино, передает корреспондент РИА Новости.Огонь охватил четвертый и пятый этажи здания, происходит обрушение конструкций. Также валит густой черный дым, и летят куски пепла.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T18:45
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Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино
Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым
2024-06-24T18:45
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PT0M21S
РИА Новости
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фрязино, крупный пожар во фрязино, видео, происшествия, московский авиационный центр, ка-32
Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Происшествия, Московский авиационный центр, Ка-32
В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции
В горящем здании в подмосковном Фрязино продолжают обрушаться конструкции