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В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции

В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции - РИА Новости, 24.06.2024

В горящем здании во Фрязино продолжают обрушаться конструкции

Обрушение конструкций продолжается в горящем здании в подмосковном Фрязино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:45

2024-06-24T18:45

2024-06-24T18:56

фрязино

крупный пожар во фрязино

происшествия

московский авиационный центр

ка-32

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обрушение конструкций продолжается в горящем здании в подмосковном Фрязино, передает корреспондент РИА Новости.Огонь охватил четвертый и пятый этажи здания, происходит обрушение конструкций. Также валит густой черный дым, и летят куски пепла.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.

фрязино

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2024

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T18:45 true PT0M26S

Черные клубы дыма. Обстановка во Фрязино Обстановка на месте пожара во Фрязино: из здания валит черный дым 2024-06-24T18:45 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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