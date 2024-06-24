https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133671.html

Пожар в здании во Фрязино начался на шестом этаже, заявил арендатор

Пожар в здании во Фрязино начался на шестом этаже, заявил арендатор - РИА Новости, 24.06.2024

Пожар в здании во Фрязино начался на шестом этаже, заявил арендатор

Крупный пожар в здании по адресу Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино, предположительно, начался на 6 этаже, сообщил РИА Новости менеджер, снимавшей там... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:10

2024-06-24T18:10

2024-06-24T18:10

происшествия

фрязино

российская электроника

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в здании по адресу Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино, предположительно, начался на 6 этаже, сообщил РИА Новости менеджер, снимавшей там помещение, мебельной фабрики "Иван полено", представившийся как Антон. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы. "Сотрудникам, которые работали по этому адресу, удалось эвакуироваться. Мне позвонил работник в 16.50 и рассказал о пожаре, в этот момент он был уже на улице. Об ущербе фабрике мы пока не знаем, потому что, как мне сказали, горел 6 этаж, а мы находимся на 4-м", - сказал собеседник агентства. РИА Новости также удалось связаться с хозяином, снимавшей помещение в здании во Фрязино, художественной мастерской "Life for Wood", который во время пожара не находился на работе. "О пожаре я узнал в новостях, у нас всё сгорело... Мастерскую мы не страховали, фирма у нас молодая, развивающаяся, опта мало. Все три года, что мы здесь работали, все свои обязательства по пожарной безопасности мы соблюдали", - сказал собеседник агентства, представившийся как Алексей. Отвечая на вопрос, кто является владельцем здания, собеседник агентства отметил, что аренду он платил, по его утверждению, фирме "Исприм" с юридическим адресом в Башкортостане. В свою очередь работница фотостудии Tempera Terra - другого арендатора здания во Фрязино сообщила, что из их сотрудников никто не пострадал. "От шестого до девятого этажа все в черном дыме. Очевидно, что здание больше не является офисным", - сказала она.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955118774.html

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T18:10 true PT0M39S

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происшествия, фрязино, российская электроника, крупный пожар во фрязино