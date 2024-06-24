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Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:08
2024-06-24T18:08
2024-06-24T18:25
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, неизвестна судьба шести человек", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на момент пожара в здании находились девять человек. "Одного удалось спасти, еще двое погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня", - заключил собеседник агентства.
фрязино
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Горящее здание во Фрязино
Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-24T18:08
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PT0M25S
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Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
2024-06-24T18:08
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PT0M39S
РИА Новости
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T18:08
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PT0M25S
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара в подмосковном Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, неизвестна судьба шести человек", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на момент пожара в здании находились девять человек.
"Одного удалось спасти, еще двое погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня", - заключил собеседник агентства.