Рейтинг@Mail.ru
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 24.06.2024 (обновлено: 18:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133295.html
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:08
2024-06-24T18:25
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955136633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0fe7873d680e90923f8563a6dfec7ee.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, неизвестна судьба шести человек", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на момент пожара в здании находились девять человек. "Одного удалось спасти, еще двое погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня", - заключил собеседник агентства.
фрязино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Горящее здание во Фрязино
Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-24T18:08
true
PT0M25S
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
2024-06-24T18:08
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955136633_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_add7db9b689c27ead2e39f3b84e12e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T18:08
true
PT0M25S
Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино

Судьба шести человек остается неизвестной после пожара в подмосковном Фрязино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, неизвестна судьба шести человек", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на момент пожара в здании находились девять человек.
"Одного удалось спасти, еще двое погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня", - заключил собеседник агентства.
 
ПроисшествияФрязиноКрупный пожар во Фрязино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала