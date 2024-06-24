https://ria.ru/20240624/pozhar-1955133295.html

Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино

Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Судьба шести человек остается неизвестной после пожара во Фрязино

Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:08

2024-06-24T18:08

2024-06-24T18:25

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955136633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0fe7873d680e90923f8563a6dfec7ee.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Судьба шести человек остается неизвестной после крупного возгорания в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, неизвестна судьба шести человек", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на момент пожара в здании находились девять человек. "Одного удалось спасти, еще двое погибли, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня", - заключил собеседник агентства.

фрязино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-24T18:08 true PT0M25S

Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T18:08 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, видео