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Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре

Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре - РИА Новости, 24.06.2024

Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре

Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:52

2024-06-24T17:52

2024-06-24T18:02

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Этажи с 5 по 8 полностью выгорели", - сказал собеседник агентства.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T17:52 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео