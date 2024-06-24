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Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре
Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре - РИА Новости, 24.06.2024
Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре
Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:52
2024-06-24T17:52
2024-06-24T18:02
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Этажи с 5 по 8 полностью выгорели", - сказал собеседник агентства.
фрязино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
2024-06-24T17:52
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье)
Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа административного здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T17:52
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PT0M11S
Четыре этажа здания во Фрязино полностью выгорели при пожаре
При пожаре во Фрязино полностью выгорели этажи административного здания с 5 по 8