https://ria.ru/20240624/pozhar-1955124969.html
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:38
2024-06-24T17:38
2024-06-24T17:42
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - сказал собеседник агентства.
фрязино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
2024-06-24T17:38
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье)
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T17:38
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PT0M39S
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
Во Фрязино два человека выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара, и погибли