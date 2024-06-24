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Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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17:38 24.06.2024 (обновлено: 17:42 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955124969.html
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:38
2024-06-24T17:42
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - сказал собеседник агентства.
фрязино
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Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье)
Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T17:38
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Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино

Во Фрязино два человека выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара, и погибли

© Фото : Прокуратура Московской областиПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Пожар во Фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияФрязиноКрупный пожар во ФрязиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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