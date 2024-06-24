https://ria.ru/20240624/pozhar-1955124969.html

Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино

Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Названа причина гибели людей во время крупного пожара во Фрязино

Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:38

2024-06-24T17:38

2024-06-24T17:42

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое погибших при пожаре в административном здании в подмосковном Фрязино выпрыгнули из окна, спасаясь от огня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - сказал собеседник агентства.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T17:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео