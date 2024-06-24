https://ria.ru/20240624/pozhar-1955119761.html

Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино

Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино

Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:26

2024-06-24T17:26

2024-06-24T17:26

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Для тушения направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, крупный пожар во фрязино