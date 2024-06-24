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Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино
Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:26
2024-06-24T17:26
2024-06-24T17:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Для тушения направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Крупный пожар во Фрязино
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино
Второй вертолет Ка-32 направили для тушения крупного пожара во Фрязино