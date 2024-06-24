Рейтинг@Mail.ru
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955119761.html
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино
Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:26
2024-06-24T17:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_bea822f2f5fa0d4bdaf99f0b831c701d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Для тушения направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811418362_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_7d48ef31255287a4b4209ef779a3a859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Крупный пожар во Фрязино
Второй вертолет МЧС направили для тушения пожара во Фрязино

Второй вертолет Ка-32 направили для тушения крупного пожара во Фрязино

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Для тушения направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров.
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца
Пожар, возникший в результате нападения на синагогу в Дербенте, потушили
Вчера, 02:42
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Крупный пожар во Фрязино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала