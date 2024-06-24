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Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино
Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино
Один из пострадавших при пожаре во Фрязино находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:23
2024-06-24T17:23
2024-06-24T19:04
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре во Фрязино находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. "Один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ", — говорится в публикации главы региона. Он также уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи.Всего, по последним данным, в результате пожара погибли два человека. Судьба еще шестерых остается неизвестной.
фрязино
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
2024-06-24T17:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Крупный пожар во Фрязино
Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино
Воробьев: одного из пострадавших при пожаре во Фрязино подключили к ИВЛ