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Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино

Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Воробьев рассказал о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре во Фрязино

Один из пострадавших при пожаре во Фрязино находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:23

2024-06-24T17:23

2024-06-24T19:04

происшествия

фрязино

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре во Фрязино находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. "Один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ", — говорится в публикации главы региона. Он также уточнил, что на месте работают 16 бригад скорой помощи.Всего, по последним данным, в результате пожара погибли два человека. Судьба еще шестерых остается неизвестной.

фрязино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T17:23 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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