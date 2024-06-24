https://ria.ru/20240624/pozhar-1955118531.html

Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения

Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения - РИА Новости, 24.06.2024

Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения

Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил в Telegram-каналу губернатор... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:23

2024-06-24T17:23

2024-06-24T17:23

происшествия

московская область (подмосковье)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил в Telegram-каналу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели - от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет", - написал он.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино