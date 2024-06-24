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Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения - РИА Новости, 24.06.2024
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17:23 24.06.2024
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Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения
Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения - РИА Новости, 24.06.2024
Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения
Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил в Telegram-каналу губернатор... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:23
2024-06-24T17:23
происшествия
московская область (подмосковье)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил в Telegram-каналу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели - от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет", - написал он.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крупный пожар во Фрязино
Двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения

Воробьев: двое пожарных во Фрязино отравились продуктами горения

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramАвтомобиль скорой помощи на месте пожара в НИИ "Платан" во Фрязино
Автомобиль скорой помощи на месте пожара в НИИ Платан во Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Автомобиль скорой помощи на месте пожара в НИИ "Платан" во Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил в Telegram-каналу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«
"Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели - от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет", - написал он.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крупный пожар во Фрязино
 
 
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