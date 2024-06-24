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После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело

После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2024

После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело

Уголовное дело заведено из-за смерти двух человек в пожаре в подмосковном Фрязино, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:21

2024-06-24T17:21

2024-06-24T17:28

происшествия

фрязино

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено из-за смерти двух человек в пожаре в подмосковном Фрязино, сообщает ГСУ СК России по Московской области.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара."Во Фрязино возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (части 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T17:21 true PT0M39S

Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T17:21 true PT0M11S

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происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео