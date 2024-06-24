https://ria.ru/20240624/pozhar-1955117753.html
После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело
После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2024
После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело
Уголовное дело заведено из-за смерти двух человек в пожаре в подмосковном Фрязино, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:21
2024-06-24T17:21
2024-06-24T17:28
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955110652_0:94:1228:785_1920x0_80_0_0_a6695bad99364db1c45e13b78cc954be.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено из-за смерти двух человек в пожаре в подмосковном Фрязино, сообщает ГСУ СК России по Московской области.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных, которые тушат пожар во Фрязино, обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра направлены для тушения пожара."Во Фрязино возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек в результате пожара в высотном здании. Следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (части 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
фрязино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
Тушение пожара в подмосковном Фрязино
2024-06-24T17:21
true
PT0M39S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955110652_29:0:1200:878_1920x0_80_0_0_56bdf58f38da2653622f7fb2762f1024.jpg
Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
2024-06-24T17:21
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели двух человек при пожаре во Фрязино завели уголовное дело
Ск завел уголовное дело после гибели 2 человек при пожаре в подмосковном Фрязино