https://ria.ru/20240624/pozhar-1955115646.html
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:13
2024-06-24T17:13
2024-06-24T17:13
происшествия
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955112194_0:19:857:501_1920x0_80_0_0_7b4b47b9a63bd40357fa5bcc9890107d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара возросла до 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
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происшествия, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании во Фрязино возросла до 4,5 тысячи "квадратов"