https://ria.ru/20240624/pozhar-1955115646.html

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:13

2024-06-24T17:13

2024-06-24T17:13

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара возросла до 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

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происшествия, крупный пожар во фрязино