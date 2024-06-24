Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955115646.html
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 24.06.2024
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:13
2024-06-24T17:13
происшествия
крупный пожар во фрязино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955112194_0:19:857:501_1920x0_80_0_0_7b4b47b9a63bd40357fa5bcc9890107d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара возросла до 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955112194_82:0:775:520_1920x0_80_0_0_05c94efaf103d70ec91e19773c3b8ee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крупный пожар во фрязино
Происшествия, Крупный пожар во Фрязино
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в здании во Фрязино возросла до 4,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По уточненной информации, площадь пожара возросла до 4500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияКрупный пожар во Фрязино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала