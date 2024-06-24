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Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании

Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании - РИА Новости, 24.06.2024

Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании

Конструкции обрушились в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:01

2024-06-24T17:01

2024-06-24T19:06

фрязино

происшествия

крупный пожар во фрязино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конструкции обрушились в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение конструкций здания", — сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате инцидента погибли два человека.

фрязино

московская область (подмосковье)

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Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T17:01 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), видео