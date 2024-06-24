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Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании
Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании - РИА Новости, 24.06.2024
Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании
Конструкции обрушились в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:01
2024-06-24T17:01
2024-06-24T19:06
фрязино
происшествия
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конструкции обрушились в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение конструкций здания", — сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате инцидента погибли два человека.
фрязино
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
2024-06-24T17:01
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Фрязино, Происшествия, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье)
Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Конструкции обрушились в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-24T17:01
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PT0M11S
Во Фрязино обрушились конструкции в горящем здании
В горящей многоэтажке во Фрязино обрушились конструкции