https://ria.ru/20240624/pozhar-1955113141.html

Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино

Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино

Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:59

2024-06-24T16:59

2024-06-24T17:01

крупный пожар во фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."К месту следует вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия