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Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино
Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино
Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:59
2024-06-24T16:59
2024-06-24T17:01
крупный пожар во фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."К месту следует вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html
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крупный пожар во фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Крупный пожар во Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Вертолет Ка-32 направили для тушения пожара во Фрязино
МЧС направило вертолет Ка-32 для тушения крупного пожара в подмосковном Фрязино