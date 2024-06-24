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Число погибших при пожаре во Фрязино увеличилось до двух человек

Число погибших при пожаре во Фрязино увеличилось до двух человек - РИА Новости, 24.06.2024

Число погибших при пожаре во Фрязино увеличилось до двух человек

Число погибших в пожаре в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:54

2024-06-24T16:54

2024-06-24T17:01

фрязино

московская область (подмосковье)

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в пожаре в здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино увеличилось до двух человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале."К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой", - говорится в сообщении.

фрязино

московская область (подмосковье)

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фрязино, московская область (подмосковье), происшествия, крупный пожар во фрязино