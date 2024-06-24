https://ria.ru/20240624/pozhar-1955111351.html

При пожаре во Фрязино погибли два человека

При пожаре во Фрязино погибли два человека - РИА Новости, 24.06.2024

При пожаре во Фрязино погибли два человека

При пожаре во Фрязино погибли два человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:49

2024-06-24T16:49

2024-06-24T19:34

происшествия

фрязино

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

ка-32

крупный пожар во фрязино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. При пожаре во Фрязино погибли два человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале."К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь", — написал он, указав, что на месте работают 16 бригад скорой.По словам главы региона, есть пострадавший — 34-летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца, его подключили к ИВЛ. Еще двое спасателей обратились за медпомощью из-за отравления продуктами горения, но от госпитализации они отказались.Как отметили РИА Новости в экстренных службах, судьба шести человек остается неизвестной, тогда как на момент пожара внутри находились девять человек. Уточняется, что четыре этажа — с пятого по восьмой — выгорели полностью. При этом продолжается обрушение конструкций здания.Площадь пожара, по последним данным, уже достигла пяти тысяч квадратных метров. На место направили второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.Сейчас там работают более 130 человек и 50 единиц техники. Работу спасателей осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.Управление СК России по Московкой области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".Информация о возгорании поступила ранее в понедельник. Изначально сообщалось, что речь идет о научно-исследовательском институте "Платан", но в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" уточнили, что сооружение не имеет отношения к НИИ и оборонной промышленности, "в конце 90-х годов оно перешло в частную собственность".

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955124969.html

фрязино

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T16:49 true PT0M11S

Тушение пожара в подмосковном Фрязино Тушение пожара в подмосковном Фрязино 2024-06-24T16:49 true PT0M39S

Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-24T16:49 true PT0M25S

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происшествия, фрязино, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), ка-32, крупный пожар во фрязино, следственный комитет россии (ск рф), россия