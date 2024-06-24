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"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024
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16:44 24.06.2024 (обновлено: 16:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955109035.html
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"
Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы, сообщили... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:44
2024-06-24T16:55
происшествия
фрязино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан"). "В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность", - говорится в релизе. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
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происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Фрязино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крупный пожар во Фрязино
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"

"Росэлектроника": горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан").
"В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность", - говорится в релизе.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.
МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.
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