https://ria.ru/20240624/pozhar-1955109035.html

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИИ "Платан"

Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы, сообщили... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:44

2024-06-24T16:44

2024-06-24T16:55

происшествия

фрязино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан"). "В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность", - говорится в релизе. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

фрязино

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Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T16:44 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрязино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крупный пожар во фрязино