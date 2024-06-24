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В Подмосковье горят четыре этажа здания - РИА Новости, 24.06.2024
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16:11 24.06.2024 (обновлено: 16:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955097319.html
В Подмосковье горят четыре этажа здания
В Подмосковье горят четыре этажа здания - РИА Новости, 24.06.2024
В Подмосковье горят четыре этажа здания
Четыре этажа здания НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2024
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московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фрязино
происшествия
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа здания НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Усилия сосредоточены на спасение людей и тушение пожара", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работу спасателей осложняют высокая температура и плотное задымление.По информации экстренных служб, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
россия
фрязино
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Пожар в подмосковном Фрязино
Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Фрязино, Происшествия, Крупный пожар во Фрязино
В Подмосковье горят четыре этажа здания

МЧС России: в подмосковном Фрязино горят 4 этажа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа здания НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Усилия сосредоточены на спасение людей и тушение пожара", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что работу спасателей осложняют высокая температура и плотное задымление.
По информации экстренных служб, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФрязиноПроисшествияКрупный пожар во Фрязино
 
 
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