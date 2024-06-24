https://ria.ru/20240624/pozhar-1955097319.html

В Подмосковье горят четыре этажа здания

В Подмосковье горят четыре этажа здания - РИА Новости, 24.06.2024

В Подмосковье горят четыре этажа здания

Четыре этажа здания НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:11

2024-06-24T16:11

2024-06-24T16:55

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фрязино

происшествия

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре этажа здания НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино охвачены огнем, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненной информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Усилия сосредоточены на спасение людей и тушение пожара", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работу спасателей осложняют высокая температура и плотное задымление.По информации экстренных служб, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

московская область (подмосковье)

россия

фрязино

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Пожар в подмосковном Фрязино Кадры из подмосковного Фрязино, где горит здание НИИ. На место пожара выехал и.о.начальника управления МЧС региона. По информации губернатора Воробьева, в здании могут находиться еще семь человек. 2024-06-24T16:11 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фрязино, происшествия, крупный пожар во фрязино