https://ria.ru/20240624/pozhar-1955095588.html

В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан"

В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024

В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан"

Площадь пожара в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино достигла 2,3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:06

2024-06-24T16:06

2024-06-24T16:55

происшествия

московская область (подмосковье)

крупный пожар во фрязино

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино достигла 2,3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино