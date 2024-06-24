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В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024
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16:06 24.06.2024 (обновлено: 16:55 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1955095588.html
В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан"
В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан" - РИА Новости, 24.06.2024
В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан"
Площадь пожара в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино достигла 2,3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:06
2024-06-24T16:55
происшествия
московская область (подмосковье)
крупный пожар во фрязино
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино достигла 2,3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), крупный пожар во фрязино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крупный пожар во Фрязино
В Подмосковье увеличилась площадь пожара в горящем здании НИИ "Платан"

Во Фрязино площадь пожара в НИИ "Платан" достигла 2,3 тысячи квадратных метров

© РИА НовостиПожар во Фрязино
Пожар во Фрязино
© РИА Новости
Пожар во Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Площадь пожара в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино достигла 2,3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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