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В Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт
В Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт - РИА Новости, 24.06.2024
В Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт
В подмосковном Фрязино загорелся научно-исследовательский институт, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:24
2024-06-24T15:24
2024-06-24T16:49
происшествия
фрязино
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В подмосковном Фрязино загорелся научно-исследовательский институт, заявил РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило сообщение о возгорании в здании научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино", — сказал собеседник агентства.При этом в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" сообщили, что сооружение не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, "в конце 90-х годов оно перешло в частную собственность".По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, огнем охвачены пятый, шестой и седьмой этажи. В горящем здании могут находиться несколько человек. Пожарные приступили к спасению людей, одного уже эвакуировали по лестничным маршам.Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работают более 100 человек и 40 единиц техники. Работу спасателей осложняют высокая температура и плотное задымление в здании. Уточняется, что горят уже четыре этажа.
фрязино
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РИА Новости
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Пожар на территории научно-исследовательского института "Платан"
Пожар на территории научно-исследовательского института "Платан"
2024-06-24T15:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, фрязино, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев
Происшествия, Фрязино, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Андрей Воробьев
В Подмосковье загорелся научно-исследовательский институт
В подмосковном Фрязино загорелся научно-исследовательский институт
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В подмосковном Фрязино загорелся научно-исследовательский институт, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании в здании научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино", — сказал собеседник агентства.
При этом в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" сообщили, что сооружение не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности, "в конце 90-х годов оно перешло в частную собственность".
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
, огнем охвачены пятый, шестой и седьмой этажи. В горящем здании могут находиться несколько человек. Пожарные приступили к спасению людей, одного уже эвакуировали по лестничным маршам.
Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работают более 100 человек и 40 единиц техники. Работу спасателей осложняют высокая температура и плотное задымление в здании. Уточняется, что горят уже четыре этажа.