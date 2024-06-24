https://ria.ru/20240624/pozhar-1955018077.html

В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре

В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре - РИА Новости, 24.06.2024

В Южной Корее более 20 человек погибли при пожаре

Пожарные и полиция обнаружили более 20 тел погибших на южнокорейском заводе по производству батарей, где ранее произошел пожар, среди них могут быть иностранцы, РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:14

2024-06-24T12:14

2024-06-24T12:15

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южная корея

кенгидо

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СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Пожарные и полиция обнаружили более 20 тел погибших на южнокорейском заводе по производству батарей, где ранее произошел пожар, среди них могут быть иностранцы, сообщило агентство Рёнхап. По данным агентства, в понедельник около 10.31 по местному времени (4.31 мск) на производственной площадке компании ARICELL в городе Хвасон в 50 километрах к юго-западу от южнокорейской столицы произошел пожар. В третьем корпусе завода, где произошло возгорание, хранилось более 35 тысяч готовых литиевых батарей. Пожар удалось потушить лишь через 4,5 часа, после чего спасатели начали поиски, обнаружив на месте происшествия более 20 тел. Поиски пострадавших продолжаются. Ранее пожарная служба сообщала, что после сообщений о пожаре на заводе ARICELL на звонки перестали отвечать 23 работника данного предприятия. Среди них 20 иностранных граждан и двое граждан Южной Кореи. При этом последний раз сигналы от их мобильных телефонов исходили с территории в районе завода. По данным властей, все рабочие, находившиеся на первом этаже третьего корпуса, эвакуировались, в то время как большинство находившихся на втором этаже здания не смогли выбраться. В этой связи предполагается, что 23 человека, с которыми не удалось связаться, были в момент пожара на втором этаже. До сообщений об обнаружении более 20 погибших также сообщалось об одном погибшем, двух получивших ранения средней тяжести и четырех с легкими травмами. Всего в корпусе, где произошло возгорание, работало 67 человек. Он был построен в 2018 году и является один из одиннадцати корпусов данного предприятия. ARICELL занимается производством батарей первичных источников тока, их продукция используется в основном в интеллектуальных сетях электропередачи и умных счетчиках. Первичные батареи, как отмечает Рёнхап, считаются менее опасными с точки зрения возгорания, чем аккумуляторные батареи, однако литий в любом случае чувствителен к высоким температурам, что может приводить к взрывам и пожарам, которые сложно быстро потушить. Последний раз пожар с таким количеством жертв случился в Южной Корее в апреле 2020 года, тогда на логистическом складе в городе Ичхон столичной провинции Кёнгидо погибли 38 человек, 10 человек получили травмы.

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929321545.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, кенгидо