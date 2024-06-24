https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html

В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка

В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка - РИА Новости, 24.06.2024

В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка

Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка на северо-западе Москвы из-за возгорания, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:43

2024-06-24T09:43

2024-06-24T09:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка на северо-западе Москвы из-за возгорания, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 09.07 поступило сообщение о пожаре в здании Митинского радиорынка по адресу: Пятницкое шоссе, дом 18", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание происходило на втором этаже. В целях безопасности из здания были эвакуированы 500 человек. В 09.30 пожар удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20240622/pozhar-1954780746.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия