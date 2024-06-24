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В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка - РИА Новости, 24.06.2024
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09:43 24.06.2024 (обновлено: 09:54 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pozhar-1954970468.html
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка - РИА Новости, 24.06.2024
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка
Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка на северо-западе Москвы из-за возгорания, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:43
2024-06-24T09:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка на северо-западе Москвы из-за возгорания, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 09.07 поступило сообщение о пожаре в здании Митинского радиорынка по адресу: Пятницкое шоссе, дом 18", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возгорание происходило на втором этаже. В целях безопасности из здания были эвакуированы 500 человек. В 09.30 пожар удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка

На северо-западе Москвы эвакуировали 500 человек из здания Митинского радиорынка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка на северо-западе Москвы из-за возгорания, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В 09.07 поступило сообщение о пожаре в здании Митинского радиорынка по адресу: Пятницкое шоссе, дом 18", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание происходило на втором этаже. В целях безопасности из здания были эвакуированы 500 человек. В 09.30 пожар удалось полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
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