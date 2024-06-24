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При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель

При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель - РИА Новости, 24.06.2024

При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:42

2024-06-24T22:42

2024-06-24T22:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По данным Гладкова, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, отметил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины