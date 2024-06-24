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При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель - РИА Новости, 24.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:42 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/postradavshiy-1955189095.html
При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель
При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель - РИА Новости, 24.06.2024
При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:42
2024-06-24T22:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По данным Гладкова, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, отметил губернатор.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель

Гладков: при обстреле машины в Белгородской области пострадал водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным Гладкова, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода, отметил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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