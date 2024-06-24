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Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - РИА Новости, 24.06.2024
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12:56 24.06.2024 (обновлено: 13:01 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/postradavshie-1955038749.html
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - РИА Новости, 24.06.2024
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:56
2024-06-24T13:01
севастополь
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.В результате удара погибли четверо, среди них двое детей, пострадали, по последним данным, 151."У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сказал Денисов на аппаратном совещании.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя
https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html
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севастополь, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Минздрав Севастополя сообщил о 153 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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МФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
В результате удара погибли четверо, среди них двое детей, пострадали, по последним данным, 151.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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"У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сказал Денисов на аппаратном совещании.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя
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СевастопольВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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