https://ria.ru/20240624/postradavshie-1955038749.html

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - РИА Новости, 24.06.2024

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:56

2024-06-24T12:56

2024-06-24T13:01

севастополь

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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МФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.В результате удара погибли четверо, среди них двое детей, пострадали, по последним данным, 151."У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сказал Денисов на аппаратном совещании.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя

https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html

https://radiosputnik.ru/20240624/sevastopol-1955033924.html

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севастополь, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия