https://ria.ru/20240624/postradavshie-1955038749.html
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 - РИА Новости, 24.06.2024
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:56
2024-06-24T12:56
2024-06-24T13:01
севастополь
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_0:94:767:525_1920x0_80_0_0_95181ad7975c1bdd434bf21850617634.jpg
МФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.В результате удара погибли четверо, среди них двое детей, пострадали, по последним данным, 151."У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сказал Денисов на аппаратном совещании.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя
https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html
https://radiosputnik.ru/20240624/sevastopol-1955033924.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954877954_58:0:767:532_1920x0_80_0_0_036abe19cb5c6c1d2a46b3264f57177f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153
Минздрав Севастополя сообщил о 153 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по городу
МФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
В результате удара погибли четверо, среди них двое детей, пострадали, по последним данным, 151.
"У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сказал Денисов на аппаратном совещании.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя